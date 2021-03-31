شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: غدًا الفرصة الأخيرة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن غدًا آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه لا مد للموعد مرة أخرى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تلقى 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء.

وأشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن المركز التكنولوجي يعمل غدا حتى آخر اليوم لاستقبال طلبات التصالح حتى العاشرة مساء.

وأوضح أنه بداية من أول شهر إبريل فإن المراكز التكنولوجية سوف تقوم بعمل متابعة ومعاينة ومطابقة للطلبات التي تقدمت للتصالح في مخالفات البناء.

ولفت الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن من يدفع قيمة التصالح نقدًا سيحظى بخصم 25%، لافتا لإمكانية تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات بدون فوائد.

وأردف أنه تم تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى بإشراف وزارتي التنمية المحلية والإسكان، تضم عددًا من العاملين بملف التصالح لدراسة عدد المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح ومن ثم دراسة موقفهم وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها حيالهم ومن ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.

وأكد أنه غير مسموح القيام بتغيير في وضع الوحدة السكنية إلا بعد موافقة الحي التابعة له لضمان السلامة الإنشائية، وفي حال القيام بأي تغيير في وضع الوحدة السكنية فإن المالك يكون قد ارتكب مخالفة صريحة، حيث إن الوحدة السكنية حينئذ تكون مخالفة للمستندات التي تقدم بها عند التصالح.