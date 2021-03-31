شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي يزور مصر.. وسد النهضه على «قائمة أولوياته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي عمرو عبدالحميد، عن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مصر يوم 12 إبريل المقبل.

وأضاف عمرو عبدالحميد، ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية TeN، أن الخارجية الروسية على أتم استعداد للمساهمة في حل أزمة سد النهضة، وتقديم أطروحات جديدة.

وأوضح أن موضوع سد النهضة سيكون من أولويات وزير الخارجية الروسي خلال زيارته مصر.