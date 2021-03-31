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سفارة أذربيجان تعزي مصر في حادث قطاري سوهاج وتتضامن معها

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خالد الشامي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت سفارة أذربيجان في القاهرة عن خالص تعازيها لمصر في حادث قطاري سوهاج.

وأكدت السفارة تضامنها مع مصر في حادث القطارين المفجع الذي وقع في طهطا بمحافظة سوهاج.

وتقدمت السفارة بخالص التعازي لأهالي الضحايا، وأبدت تعاطفها القلبي مع المصابين، متمنية لهم سرعة الشفاء.

وكان حادث قطاري سوهاج قد وقع الجمعة الماضية وأسفر عن سقوط عددا من الضحايا وإصابة العشرات.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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