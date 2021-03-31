شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أذربيجان تعزي مصر في حادث قطاري سوهاج وتتضامن معها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت سفارة أذربيجان في القاهرة عن خالص تعازيها لمصر في حادث قطاري سوهاج.

وأكدت السفارة تضامنها مع مصر في حادث القطارين المفجع الذي وقع في طهطا بمحافظة سوهاج.

وتقدمت السفارة بخالص التعازي لأهالي الضحايا، وأبدت تعاطفها القلبي مع المصابين، متمنية لهم سرعة الشفاء.

وكان حادث قطاري سوهاج قد وقع الجمعة الماضية وأسفر عن سقوط عددا من الضحايا وإصابة العشرات.