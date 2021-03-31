شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «تدريب الموانئ»: «الدرس المستفاد.. قناة السويس ممر ملاحي لا منافس له» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أكرم سليمان، عميد معهد تدريب الموانئ، إن قناة السويس مهمة جدا للعالم كله، وأزمة السفينة الجانحة أثبتت أننا استطعنا النجاح في هذه الأزمة، وهذا مؤشر أننا نستطيع استخدام نفس الدرس الهادئ في حل أزمات أخرى.

وأضاف أكرم سليمان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية TeN، أنه مجرد بدء الحركة في قناة السويس عادت الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى، مؤكدا أن هناك ثقة كبيرة توليها الخطوط العالمية في قناة السويس.

وأوضح أن الدرس المستفاد أن قناة السويس ممر ملاحي هام لا منافس له، بدليل زيادة سفن الانتظار خلال الأزمة، وعدم اتخاذ مركب واحدة قرار تغيير طريقها.

وأكد عميد معهد تدريب الموانئ، أنه لولا قناة السويس الجديدة لأصبح الوضع أشد صعوبة، منوهًا بأن القناة الجديدة قللت فترة مرور السفن، إلى جانب التحديث والتطوير للمعدات.