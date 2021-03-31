شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أسوان يتابع أعمال النظافة ويلتقي عددا من المواطنين لحل مشاكلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بحملة نظافة بمدينة أسوان شملت شارع الكورنيش والتأمين والشوارع الفرعية بالمدينة. وتابع العميد عادل شرشر رئيس مدينة ومركز أسوان أعمال النظافة الجارية والتأكيد علي العاملين بمتابعة اعمال النظافة بصفة مستمرة حفاظا علي الشكل الحضاري والجمالي لمدينة أسوان . من ناحية أخري التقي رئيس مدينة أسوان بالعديد من المواطنين بمكتبه لحل مشاكلهم ووجه المسؤولين بالوحدة المحلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحل مشاكل المواطنين طبقا للقانون . الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954