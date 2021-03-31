شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق مهاب مميش: «العالم كله لف حوالين نفسه لما قناة السويس اتقفلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن حادث جنوح السفينة بالقناة بمثابة رسالة للعالم حول أهمية المجرى الملاحي المصري، متابعا: «العالم كله لف حوالين نفسه لما القناة اتقفلت يومين تلاتة».

أضاف «مميش»، خلال مداخلة مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح في برنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»، إن «الحادث أظهر قدرة رجال قناة السويس على عمليات الإنقاذ الكبرى، وأثبتت القناة ورجالها كفاءة كبيرة».

وواصل: «عدد مرور السفن بالقناة سيزيد إن شاء الله، والعائد أيضا سيزيد، ونثمن هذا العمل الذي أعطى العاملون بالقناة دفعة معنوية كبيرة.. القناة هي حياتي، وخبرتي كلها، أنا دخلت القوات البحرية وأنا عندي 17 سنة، وخرجت منها وأنا 64 سنة».