شكرا لقرائتكم خبر عن 118 ألف و498 تصالح في مخالفات البناء بـ 529 مليون جنيه بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 118 ألفا و498طلب تصالح ، بقيمة 529مليون و233ألف جنيه، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الجاري، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات ،و 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،،إنه يناشد أهالي المحافظة بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمدن ،أو التسجيل على البوابة الالكترونية " محليات ،أو التوجه إلى 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، لتقديم طلبات التصالح ،واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء فرصة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء المقررة لها غداً الأربعاء نهاية شهر مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، ولن يمد العمل بالقانون.

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