شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: مازال التفاوض مستمر في النهج المصري بشأن ملف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لازال التفاوض مستمر في النهج المصري بشأن ملف سد النهضة.

وأضاف محمد عز العرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية TeN، أن مصر لديها أكثر من بديل ولكنها مرهونة باعتبارات في الداخل المصري، خاصة أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون له خطورة كبيرة على دولتي المصب.

وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الجغرافيا لم تعد ساكنة، وسوف تلقي بتأثيراتها على المحيطين بها.

وأكد أن التهديدات الخارجية مرتبطة بالوضع الداخلي بشكل كبير، لافتاً إلى أن مصر لم تعد مستباحة، وأن الدولة تغيرت كثيرا في 2021 عن عام 2011.