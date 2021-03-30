شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: السيسي صدق على شراء معدات جديدة لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن المعدات التي تحتاجها قناة السويس لتوفيرها، مشيرًا إلى أن قناة السويس تمتلك قدرات كبيرة، إلا أن ما تعرضنا له لابد أن يجعلنا نستعين بقدرات وقاطرات أحدث لتتعامل بشكل أقوى، كما أن هناك موانئ جديدة كميناء شرق بورسعيد، الذي يخدم قناة السويس بشكل كبير.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن قناة السويس لا تحتاج لكراكات جديدة، حيث إننا نمتلك كراكات جديدة وتعمل بشكل جيد، ودخلت للعمل خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس تمتلك كراكات تعمق لـ35 مترًا تحت سطح البحر، كما أن السيسي صدق على شراء معدات جديدة.

وأوضح أن هناك قاطرات مصرية ساعدت في تعويم السفينة الجانحة، مشددًا على أن المركب تحرك في وجودها، مشيرًا إلى أن القاطرات الموجودة بـ160 طن قوة شد، وهناك توجه لتوفير قاطرات بشكل أحدث، مؤكدًا أن قاطرتين قادمتين من هولندا، مع تدشين 4 قاطرات في ترسانة بورسعيد.