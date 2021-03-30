شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي سابق: هناك أطراف دولية تتفهم حقوقنا المائية في سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الذي أضيف مؤخرا من لقاءات تمت في القاهرة وقبلها في السودان حول ترتيبات الخاصة بأزمة سد النهضة سيكون لها أثر كبير جداً في ترحيلها وفهمنا لما تحدث به الرئيس السيسي.

وأضاف السفير هاني خلاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية TeN، أن الرئيس السيسي أشار إلى ثبات الموقف المصري وتأكيده على أنه لا مساس بنقطة مياه واحدة من نهر النيل كانت لنا فيها حق.

وتابع: أعتقد أن اللقاءات التي تمت مع المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي وفي نفس الوقت الترتيبات التي سبقت ذلك في السودان تعني أنه موقفنا قوي، ويوصل لنا نوايا ورسائل ومشروعات عمل يمكن أن تفتح الطريق في مرحلة ما أمام الحل السلمي أو التفاوض.

وأكد أن هناك أطراف أخرى أصبحت تتفهم حقوقنا المائية، وتتعاطف مع موقفنا، لافتاً إلى أن هناك تطور حقيقي في معالجتنا للأزمات، خاصة أننا أصبحنا أكثر قدرة على مواجهة العالم بالحقائق.