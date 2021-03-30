شكرا لقرائتكم خبر عن خبير ملاحي: مصر تعاملت مع أزمة السفينة الجانحة بمنتهي الحرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه عمرو الشافعي، الخبير الملاحي، الشكر إلى رجال وأبطال هيئة قناة السويس، مؤودا أنهم قاموا بملحمة كبيرة خلال الأيام الماضية لحل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.

وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السيد المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد سعيد، على قناة «الحدث اليوم»، أن ازمة السفينة الجانحة اثبتت للعالم أجمع أهمية قناه السويس«رب ضارة نافع»، مشيرا إلى أن هناك قطاع كبير من الشعب المصري لا يدرك أهمية قناة السويس التي تعتبر المجري الملاحي الأه في العالم حيث أنه يمر بها 12% من حجم التجارة العالمية ما يعادل 19ألف سفينة سنويا.

وتابع الخبير الملاحي أن قناة السويس هي الشريان الرئيس الذي يربط للشرق الأقصي وأوروبا وأمريكا، حيث أن الدول الصناعية الكبري هي الأكثر تأثراً بهذه الأزمة، مؤكدا أن القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات هيئة قناة السويس أداروا الأزمة بمنتهي الحرفية.

وأوضح الشافعي، أن عوامل الامان في قناة السويس هي الافضل في العالم، لافتا إلى أن هناك بعض وسائل الإعلامي كانت تستعي أن تستغل هذه الأزمة لتشويه قناة السويس.