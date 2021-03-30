شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة البحرين: ندعم ونتضامن مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

وأعربت في بيان، عن دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء إن أحدا لا يستطيع المساس بحق مصر في مياة النيل، محذرا من أن المساس بها «خط أحمر» وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وأضاف في تصريحاته على هامش زيارته لقناة السويس: «لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا».

وأشار السيسي إلى أنه لا يهدد أحدا بتصريحاته، مؤكدا أن «العمل العدائي أمر قبيح وله تأثيرات طويلة لا تنساها الشعوب».

وقال إن التفاوض هو الخيار الذي بدأته مصر وأنها في مسألة التفاوض بخصوص أزمة سد النهضة وتأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق الكسب للجميع.