شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: مصر تستطيع الحفاظ على حقوقها المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن تصريحات الرئيس السيسي كانت مفاجئة، بالإضافة إلى عظمة المصريين في قدرتهم على إدارة أزمة قناة السويس.

وأضاف الدكتور محمد نصر علام، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية TeN، أن الرئيس السيسي استكمل هذا الأمر بإعطاء إجابة شافية للمصريين وغير المصريين، لافتاً إلى أن رسالة الرئيس ليست موجهة لدولة بذاتها، وأنما كانت موجهة للعالم كله، وأن ما يحدث هو تحدي كبير للشعب المصري.

وأوضح وزير الري الأسبق، أن مصر قادرة للحفاظ على حقوقها المائية، وهذه رسالة لطمأنة الشعب المصري، وأن الرئيس السيسي أكد على عدم المساس بنقطة واحدة من حصة مصر في المياه.