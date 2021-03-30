شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يبحث مع سفير الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين .

وقال أن اللقاء يهدف إلى تعزيز علاقات الإخوة والتعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات في العديد من المجالات التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

موكدآ على حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن، معربآ عن تمنياته لسفير دولة الإمارات بالتوفيق في أداء مهام منصبه الجديد بالقاهرة من خلال مرحلة تشهد ازدهاراً وفرصاً واعدة على مختلف الأصعدة .

ومن جانبه هنأ سفير دولة الإمارات محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الجيزة القومي، معربآ عن سعادته بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة مصر الشقيقة، مشيرآ أن مصر والمصريين يظلون من أقرب الشعوب للإمارات شعباً ودولة وقيادة.

وأكد سفير دولة الإمارات أن توجييهات القيادة الإماراتية بتعزيز كل أوجه التعاون من خلال العمل على مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في مصر الفترة المقبلة، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذباً، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الحكومة، مشيدآ بمحافظة الجيزة لما لها من مكانة تاريخية وحضارية كبيرة وأهميتها على الخريطة الإستثمارية .

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ الجيزة لسفير الإمارات ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، درع المحافظة كهدية تذكارية .