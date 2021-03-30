شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: إزالة التعديات في الهرم.. وضبط مصنع مواد خطرة في كرداسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل حى الهرم العمل لتطوير شارع الترابيع حيث يجرى تجريد الشارع ورفع المخلفات ووضع طبقة الأسفلت بنفق الترابيع، كما تستمر جهود مد كابلات الكهرباء بشارع المنشية تمهيداً لرصفه إلى جانب زراعة عدد من أشجار الزينة لإضفاء المظهر الجمالى بطول الشارع ومصادرة تروسيكل وعربة كرو لفرزهما القمامة أسفل الطريق الدائرى بنطاق المنشية، كما تم إستكمال أعمال تركيب أغطية بالوعات الصرف الصحى بطريق الفيوم، وتمكنت حملة مكبرة من رفع الإشغالات وإزالة التعديات خلف موقف المنصورية وشوارع الملك فيصل والطوابق.

ونجحت إدارة الرخص بمركز ومدينة كرداسة من ضبط مصنع لتعبئة المواد الخطرة والقابلة للإشتعال حيث تم إغلاق المصنع والتحفظ على محتوياته وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المالك.

كما أزالت إدارة الإعلانات بمركز ومدينة أوسيم إحدي الإعلانات بمحور 26 يوليو لعدم إلتزام الشركة المالكة ببنود التعاقد