شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن الفائزين بالجائزة العالمية لصحافة الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي عن الفائزين بالجائزة العالمية لصحافة الذكاء الاصطناعي في دورتها الأولى، وشارك سمو الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان في حفل توزيع الجوائز على الفائزين في الحفل الختامي للمنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي والذي أقيم في مدينة دبي.

فاز البروفيسور كاري جيمس كريز بجائزة شخصية العام لدوره في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي خاصة في المدن الذكية، كما فاز الدكتور فؤاد بوسطوان بجائزة أفضل ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عن ابتكاره لأول أداة بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي تقوم بتحرير وإدارة المحتوى الإعلامي باللغة العربية. كما قررت لجنة تحكيم الجائزة منح جائزة أفضل مؤسسة إعلامية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمؤسسة بلومبرج لدورها الرائد في مجال اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل غرفة الأخبار.

كما قررت لجنة تحكيم المسابقة حجب الثلاث فئات الأخرى، وهي جائزة أفضل عمل صحفي أنتج باستخدام تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجائزة أفضل بحث علمي عن الذكاءالاصطناعي وأخيرا جائزة أفضل مشروع طلابي، وذلك بسبب عدم وجود أعمال مناسبة للحصول على الجوائز.