شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية تؤيد تصريحات السيسي عن «مياه مصر خط أحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سارعت الدول العربية لتأييد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها أثناء زيارته قناة السويس، صباح الثلاثاء، عن سد النهضة، وأن مياه مصر خط أحمر لا يستطيع أحد المساس بها.

وأعربت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، عن تضامن سلطنة عُمان مع جمهورية مصر العربية وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول ⁧‫سد النهضة‬⁩ عبر الحوار والتفاوض وبما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.

فيما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

وأعربت، في بيان، عن دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

من جانبه قال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إنه «لا يمكن إلا أن نقف مع مصر قيادة وحكومة وشعبًا ومع كل ما يدعم أمنها واستقرارها وحقوقها المكتسبة في مياة نهر النيل وفق القانون الدولي، وهي التي ساندت اليمن في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب كعضو في تحالف دعم الشرعية، وفتحت أراضيها وقلبها طيلة 6 أعوام لقرابة مليون نازح يمني».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء «إن أحدًا لا يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل»، محذرا من أن المساس بها «خط أحمر» وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وأضاف في تصريحاته على هامش زيارته قناة السويس: «لا أحد يستطيع أن يأخذ قطرة ماء من مياه مصر، ومن يريد أن يحاول فليحاول وستكون هناك حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها ولا أحد بعيد عن قوتنا».

وأشار السيسي إلى أنه لا يهدد أحدًا بتصريحاته، مؤكدا أن «العمل العدائي أمر قبيح وله تأثيرات طويلة لا تنساها الشعوب».

وقال إن التفاوض هو الخيار الذي بدأته مصر وأنها في مسألة التفاوض بخصوص أزمة سد النهضة وتأمل في التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق الكسب للجميع.