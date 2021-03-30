شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: نستقبل غدًا أكبر كمية من لقاح استرازينيكا لمكافحة كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة ستستقبل 850 ألفًا من جرعات لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا غدا الأربعاء، موضحًا أنها أكبر كمية ستصل إلى مصر في رحلة واحدة.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه باستقبال هذه العبوات سيكون استكملنا استقبال الـ4.5 مليون جرعة من التحالف الدولي للقاحات، مناشدًا كبار السن وأصحاب الأمراض التسجيل للحصول على جرعات لقاح كورونا، إذ إنه إلى الآن هناك أعداد بسيطة من المواطنين سجلوا للحصول على اللقاح.

وشدد المستشار نادر سعد على أن وزيرة الصحة نبهت إلى وجود أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر على الجلد والتهابات في العينين.