شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: تصريح السيسي حول سد النهضة رسالة للمجتمع الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المفكر عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن إثيوبيا تحاول أن تخلق من أزمة سد النهضة قضية قومية جامعة.

وأضاف المفكر عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي ببرنامج «المشهد» المذاع على فضائية TeN، أنه من مصلحة الدولة المصرية أن تنمو إثيوبيا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن السفن تجنح لكن الأمم العظيمة لا تجنح، وأن مصر دولة عظيمة.

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب وعضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول سد النهضة الإثيوبي هامة وتقاس بموازين هامة، فهناك فرق بين ما هو تهديد وما هو إنذار وما هو تحذير، منوهًا بأن أهم ما في كلمة الرئيس التحدي بقوله «اللي عايز يجرب يجرب»، وهذا التصريح رفع درجة حرارة حفاظ مصر على الحقوق المائية درجتين ثلاثة، لكنه لم يضف تهديدًا وإنما هو مجرد تحذير.

وأضاف «سعيد» أن السيسي يقول للمجتمع الدولي بأننا لن نُترك في مفاوضات سد النهضة 10 سنوات أخرى، وهي الرسالة الحقيقية التي ينتظر أن يكون لها أصداء.

واعتبر أن رسم الرئيس السيسي خطوطًا حمراء في الأزمة الليبية كان له دور في تبريد الموقف وتهدئته.