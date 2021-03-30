شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 33 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

وسجل مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل 8 حالات إصابة، فيما سجلت مدينتين صفر إصابة هما العبور وغرب شبرا الخيمة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم على مستوى القليوبية عند14266

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات صحفية إن المستشفى استقبل، اليوم الثلاثاء 38 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه تم صرف علاج كورونا لـ7 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت خليفة أن المستشفى محتجز به حاليا 37 حالة، منهم 13 حالة بالعناية المركزة و24 بالقسم الداخلي

وأوضحت أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.

