شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تطعيم أكثر من مليون و230 ألف طفل ضد شلل الأطفال في اليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الاجتماع المسائي لليوم الثالث، والخاص بمشرفي الحملة القومية لتطعيم الأطفال بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الشرقية، وذلك مساء اليوم بديوان عام المديرية، بحضور الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، وحسام الدين مصطفي مشرف وزارة الصحة والسكان على حملة التطعيم بالمحافظة، ومديري الإدارات الصحية، ومشرفي الحملة بالمحافظة.

تم خلال الاجتماع عرض تقارير العمل، والتقارير الإشرافية، والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الثالث، وذلك لكل إدارة صحية، وتم مناقشة السلبيات والإيجابيات في أداء سير العمل، ومعالجة أي سلبيات، لعدم تكرارها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال اليوم الثالث بتطعيم ١٢٣٠٠٦٠ طفل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ١٠١.١%، مشيراً إلى أن الفرق الطبية يبلغ عددها ٢٤٣٥ فرقة، بواقع ٤٩٨ فرقة ثابتة بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٩٣٧ فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلى ١٨٥٥ فرقة بالريف، و٥٨٠ فرقة بالحضر، بمراكز ومدن المحافظة، مضيفاً أن الحملة تستمر لمدة ٤ أيام حتي يوم الأربعاء القادم، وتستهدف مليون، ٢١٧ ألف، ٤٧ طفل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات على مستوي المحافظة، ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين والمقيمين بالمحافظة، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، والتطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.