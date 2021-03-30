شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: «رمضان» بلا دورات رياضية.. والتراويح 30 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه خلال اجتماع اليوم بمجلس الوزراء تم التركيز على عدد من القرارات الجديدة بخصوص شهر رمضان، نظرًا لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، سيتم السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد بنفس ضوابط الصلاة العادية، إلا أن هذه الصلاة لا تزيد على 30 دقيقة، كما أنه حذر من الاعتكاف في المساجد، وممنوع إقامة صلاة التهجد والمسموح به هو التراويح فقط.

وأشار إلى أنه سيتم منع موائد الإفطار بشكل كامل دون النظر إلى مكان إقامتها، مؤكدًا أن هناك سماحًا باستئناف المباريات الرياضية للناشئين للاستفادة منها دراسيًا، ومنع إقامة الدورات الرياضية الرمضانية سواء في النوادي أو الخيم الرمضانية بصرف النظر عما تقدمه، معقبًا: «هذه القرارت تأتي لما تسببت فيه التجمعات في رمضان الماضي في زيادة أعداد الإصابات بكورونا».