شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر يكشف عن أعراض جديدة للمصابين بفيروس كورونا والمتعافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه توجد حالات يظهر عليها طفح جلدي مع بدء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف هاني الناظر، خلال برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن هناك حالات يظهر عليها تورم واحمرار في الأطراف مع بدء الإصابة بالفيروس التاجي.

وأوضح هاني الناظر أن هناك الكثير من المتعافين من كورونا، يظهر عليهم أعراض مختلفة كالطفح الجلدي والهرش.

وأكد أستاذ الأمراض الجلدية أن مصر لا تزال في الموجة الثانية من كورونا، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة أعداد المصابين بالوباء نظرا لعدم التزام الكثيرين بالإجراءات الاحترازية.

وناشد الناظر المواطنين النزول لشراء مستلزمات شهر رمضان، من الآن بدلا من الانتظار حتى الأيام الأخيرة من شهر شعبان منعًا للتكدس والزحام، وخشية تفشي الفيروس، كما طالب الأسر المصرية بعدم إقامة الموائد والعزومات؛ حرصًا على صحة المواطنين.

ويرى أن مصر قادرة على عدم الدخول في موجة كورونا ثالثة، إذا حافظنا على إجراءات التباعد.

كما أكد هاني الناظر سعادته الغامرة بنجاح مصر في تعويم السفينة البنمية، موضحا أنه شعر بنصر جديد يعادل انتصار أكتوبر العظيم الذي شارك فيه من قبل وهو ما جعله دموعه تنهمر فرحًا بالإنجاز الذي تم، مشددا على أن المواطن الذي لم يشعر بحجم هذا الإنجاز مطالب بالكشف على قواه العصبية.