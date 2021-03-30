شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليونسكو للسلام: مصر لا تقوم بعمل تقاطعات سياسية وعلاقتها بجميع الدول قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على مهدى، سفير اليونسكو للسلام، أن مصر لا تقوم بعمل تقاطعات سياسية، لافتا إلى أن علاقات مصر بجميع الدول قوية، وهناك مصالح متبادلة بين مصر وجميع الدول.

وأضاف سفير اليونسكو للسلام، فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر هى الشقيقة التى ترعى العلاقة القوية مع الدول، لافتا إلى أن العلاقات المصرية السودانية قديمة، وهناك علاقات فى كل المجالات.

ولفت سفير اليونسكو للسلام، إلى أن العلاقات تتعزز كل يوم بين مصر والسودان من أجل الأمة والمنطقة، مؤكدا أن مصر دولة مهمة بالمنطقة، وأن العالم تيقن من أهمية قناة السويس خلال تعطلها بسبب جنوح سفينة.