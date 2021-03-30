شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش: أزمة السفينة الجانحة منحت قناة السويس سمعة رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس، إن أزمة جنوح السفينة البنمية بقناة السويس ستحسن من أداء قناة السويس، وأكدت للعالم أجمع أن القناة آمنة وبها قدرات إنقاذ على أعلى مستوى، وقادرة على التعامل مع السفن العملاقة.

وأضاف "مميش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم، الثلاثاء، أنه الجميع عمل على حل الأزمة على أساس علمي حديث، معقبًا: "كل حاجة كانت محسوبة، وأنا قولت أن السفينة هيتم تعويمها بكرة وتم تعويمها".

وتابع مستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس، أننا نستخدم أسلوب علمي حديث في الإدارة والانقاذ، وقناة السويس أيقونة مصر، ووجود الرئيس بالقناة اليوم رسالة للتأكيد على أن هذا المكان بها علم وإدارة ورجال، ورسالة حب وتقدير للعاملين بالهيئة، معقبًا: "هما دول المصريين أولاد الفراعنة اللي بيحموا القناة، ما حدث كان ملحمة والجميع كان يعمل على مدار اليوم"، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة عدد السفن المارة بالقناة وأن أزمة السفينة الجانحة منحت القناة سمعة رائعة.