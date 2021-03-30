نشرة الحوادث.. قرار بشأن متهم "طفلة المعادي" ومستجدات قضية "فتاة فيرمونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 4 متهمين بقضية "فيرمونت"

أعلنت النيابة العامة استئنافها على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل 4 متهمين في قضية واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت".

كواليس 120 دقيقة بقضية "طفلة المعادي"

على مدار 120 دقيقة، نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة "م. ج" المتهم بهتك عرض "طفلة المعادي".

حبس المتهم بالاعتداء على زوجته بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة، بحبس زوج اعتدى على زوجته بالإسكندرية، وضبط وإحضار شقيقه ووالدته.

بالأسماء.. حفظ التحقيقات ضد 20 منظمة وجمعية بالقضية "173 تمويل أجنبي"

أعلن المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي" لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني نتائج التحقيقات بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات والكيانات محل التحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر فحص مكتب قاضي التحقيق.

تامر أمين يطلب تعويض 10 ملايين جنيه من عبدالناصر زيدان أمام الاقتصادية

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 7 أبريل المقبل، لنظر دعوى من الإعلامي تامر أمين يطالب الناقد الفني عبدالناصر زيدان بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

دعوى قضائية تطالب الفنان شريف الدسوقي بتعويض 5 ملايين جنيه.. والجلسة 7 أبريل

حددت المحكمة الاقتصادية (قاضي التحضير)، جلسة 7 أبريل المقبل لنظر دعوى قضائية من مدير شركة إنتاج يطالب الفنان شريف الدسوقي بتعويض قدره 5 ملايين جنيه.

مباحث القاهرة تكشف ملابسات اختطاف شخص بالسلام

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف ملابسات اختطاف أحد الأشخاص بمنطقة السلام، بعد سرقته أموال واختبائه داخل فندق بالمطرية بالاتفاق مع زوجته.