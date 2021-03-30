وزير المجالس النيابية: قضايا حقوق الإنسان تستغل كذريعة للتدخل في شئون الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان اليوم الثلاثاء، مع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الإنسان، في ضوء توصية مجلس الوزراء عام 2017 بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.

تحدث النائب طارق رضوان عن أهمية دور وزارة شئون المجالس النيابية، كهمزة الوصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، مطالبًا المستشار علاء الدين فؤاد بتقديم إحاطة شاملة للجنة من قبل السلطة التنفيذية للعمل جنبًا إلى جنب من أجل تصحيح الصورة المغلوطة عن حقيقة الأوضاع في مصر ووضعها على الخريطة العالمية بشكل لائق.

من جانبه، أوضح وزير المجالس النيابية، أن هناك قضايا يستغل فيها ملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون الدول، ورأينا بالفعل هجوم على حقوق الإنسان في مصر، داعيًا إلى وجود توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومؤكدًا استعداده التام للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان، وأن النواب أقدر على توضيح الصورة، وأن قريبًا سيكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة وبين اللجنة، وبين الحكومة والبرلمان ككل.

وأشار النواب - خلال الاجتماع - إلى أن مصر يوجد بها تقدم كبير في هذا الملف، مطالبين بوجود وحدة خاصة بحقوق الإنسان في كل وزارة.

كما طالب النواب بضرورة الإعلان بصورة أكثر وضوحًا عن الخطوات الكبيرة التي تخطوها مصر في مجال حقوق الإنسان بالصورة التي تستحقها مثل مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات القومية التي تخدم حقوق الإنسان.