غدًا.. طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون امتحانات مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي

يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي، غدا الأربعاء، امتحانات شهر مارس.

وبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021، السبت 13 مارس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتعقد الامتحان الشهرية بنظام امتحان مجمع شامل لكل المواد في ورقة واحدة، فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستبدالها الامتحانات شهرية، للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي

تُعقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وابريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات .

يُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.