شكرا لقرائتكم خبر عن «هبوط سريع»..تعرف على سعر الذهب في مصر وعالميا بنهاية تعاملات الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب هبوطه السريع في مصر في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 وهو الإتجاه الذي سلكه منذ منتصف يوم الإثنين الماضي حتى تخطى لأول مرة حاجز 745 جنيه لجرام الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر، محققا خسارة قدرها 11 جنيه في يوم واحد.

وعالميا واصل سعر الذهب انخفاضه، متخطيا مستوى الدعم عند 1700 دولار للأوقية والذي ظلت فوقه منذ منتصف مارس، محققا خسائر قدرها 23 دولار منذ الصباح فقط.

كما انخفضت العقود الآجلة المعيارية للذهب بمقدار 31.20 دولارًا، أو 1.8٪، عند 1،683.40 دولارًا للأوقية، بعد انخفاضها إلى 1,678.80 دولارًا أمريكيًا وهذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها أكبر انخفاض ليوم واحد منذ 26 فبراير.

ويرجع انخفاض سعر الذهب بالأسواق العالمية بسب ارتفاع مؤشر الدولار، بشكل كبير مما زاد الضغط على الذهب للأسفل، كما قفذت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.77٪، وهو ارتفاع لم يشهده منذ يناير 2020.

ويتوقع الخبراء استمرار انخفاض سعر الذهب وارتفاع مؤشر الدولار وعائدات السندات بسبب الأمل في انتعاش الإقتصاد الأمريكى خلال الفترة المقبلة.

حيث سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا، في مصر بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 30 مارس سعر 743.91 جنيه للقيراط، وكان سجل في صباح اليوم الثلاثاء 754.33 جنيه للقيراط، بينما سجل في نهاية التعاملات أمس الاثنين، 755.83 جنيه للقيراط.

كما سجلت الأوقية «الأونصة» عيار 24 قيراط في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مارس 1،681.98 $ بينما سجلت في صباح اليوم الثلاثاء، 1،705.84 $ وكانت في نهاية تعاملات الاثنين 1،711.21 $.

«المصرى اليوم «تنشر سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 30 مارس

1- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 26،443.54 جنيه وعالميا 1,681.98 $

2- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 850.18 جنيه وعالميا 54.08 $

3- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 779.33 جنيه وعالميا 49.57 $

4- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 743.91 جنيه وعالميا 47.32 $

5- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 637.63 جنيه وعالميا 40.56 $

6- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 495.94 جنيه وعالميا 31.54 $

7- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 425.09 جنيه وعالميا 27.04 $

8- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 354.24 جنيه وعالميا 22.53 $

9- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 5,951.26 جنيه وعالميا 378.54 $

1- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 26،814.18 جنيه وعالميا 1،705.84 $

2- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 862.10 جنيه وعالميا 54.84 $

3- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 790.25 جنيه وعالميا 50.27 $

4- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 754.33 جنيه وعالميا 47.99 $

5- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 646.57 جنيه وعالميا 41.13 $

6- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 502.89 جنيه وعالميا 31.99 $

7- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 431.05 جنيه وعالميا 27.42 $

8- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 359.21 جنيه وعالميا 22.85 $

9- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 6،034.67 جنيه وعالميا 383.91 $

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