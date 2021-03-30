بحضور الوكيل البابوي .. محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات والشهداء وذوي الهمم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بفعاليات احتفالية تكريم أمهات الشهداء والأم المثالية وأمهات ذوي الهمم، والتي نظمتها بيت العائلة بالإسكندرية، للتأكيد على دعم المحافظة الكامل للمرأة وخاصة المرأة السكندرية على كافة الأصعدة، واعترافا بالدور المؤثر الذي تقوم به الأم المصرية والتضحيات الكبيرة التي تقدمها.

بحضور الوكيل البابوى .. محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات والشهداء وذوى الهمم (صور)

وخلال الاحتفالية؛ ثمن «الشريف» الدور الكبير والمؤثر الذي يقوم به بيت العائلة في المجتمع السكندري، مؤكدا أن المجتمع المصري نسيج واحد لا فرق بين مسلم ومسيحي فإن جميع المصريين أخوه تجمعهم المحبة والعلاقات الطيبة التي بنيت عبر التاريخ.

بحضور الوكيل البابوى .. محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات والشهداء وذوى الهمم (صور)

وقدم المحافظ التحية لجميع أمهات الشهداء من الجيش والشرطة، وأمهات ذوي الهمم، معرباً عن سعادته بتواجده اليوم للاحتفال مع أمهات الإسكندرية، مؤكدا على الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى تخصيص عام ٢٠١٧ ليكون عاما للمرأة المصرية هو أكبر دليل على أن الدولة تدعم وتعزز خطوات المرأة المصرية وتعمل على تمكينها في جميع المجالات.

بحضور الوكيل البابوى .. محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات والشهداء وذوى الهمم (صور)

وخلال الاحتفالية كرم محافظ الإسكندرية أمهات شهداء الجيش والشرطة وعدد من الأمهات المثاليات وأمهات ذوي الهمم، مؤكدا أن مكتبه دائما مفتوح لاستقبال جميع الأمهات وتلبية احتياجاتهم وحل المشكلات التي تواجهها.

بحضور الوكيل البابوى .. محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات والشهداء وذوى الهمم (صور)

وخلال الاحتفالية جرى تكريم عدد من القيادات النسائية بينهن علا سليمان خليل مدير عام إدارة وسط التعليمية وهمت ابو كيلة مدير عام إدارة غرب التعليمية والدكتورة ايمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في ديوان عام محافظة الاسكندرية.

بحضور الوكيل البابوى .. محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات والشهداء وذوى الهمم (صور)

حضر الاحتفال جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء ا ح حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية ممثلاً عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والقمص ابرام اميل وكيل عام كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، والقس بولس عوض أمين عام مساعد بيت العائلة بالإسكندرية والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ورؤساء الاحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

بحضور الوكيل البابوى .. محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات والشهداء وذوى الهمم (صور)

بحضور الوكيل البابوى .. محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات والشهداء وذوى الهمم (صور)

بحضور الوكيل البابوى .. محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات والشهداء وذوى الهمم (صور)

بحضور الوكيل البابوى .. محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات والشهداء وذوى الهمم (صور)