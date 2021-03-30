شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: تلقينا 130 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة، بلغ 129 ألفاً و923 طلباً للتصالح حتى الأن، لافتاً إلى تقديم كافة أوجه التسهيلات للمتقدمين .

وأضاف محافظ الفيوم، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، مناشدًا أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح، قبل نهاية المدة المحددة غداً الأربعاء طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

وافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تطوير محطة صرف صحي دلة، بمدينة الفيوم، وذلك بحضور المهندس هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة التي تمت بالمحطة وغرفة المولد الكهربي، واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندسة أسماء سيد محمود مدير محطات رفع صرف صحي مدينة الفيوم، حول مكونات المحطة وأعمال التأهيل والتطوير التي تم تنفيذها ومراحل التشغيل.

وأشاد محافظ الفيوم، بأعمال الإحلال والتجديد التي تمت بالمحطة، والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، أن افتتاح هذه المحطة ودخولها الخدمة يأتي ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوي الخدمات الأساسية للمواطن لا سيما مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، لافتاً إلى أنه يجرى تطوير وتحسين العديد من المحطات وشبكات الصرف بمختلف قري ومراكز المحافظة، موجهاً مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار صيانة معدات المحطات أولاً بأول للحفاظ على كفاءتها.

وأوضح رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة رفع دلة تعد واحدة من أكبر المحطات بمدينة الفيوم، لافتاً إلى أنها متوقفة عن العمل منذ عام 2007.

وأضاف، إن أعمال الإحلال والتجديد والتأهيل التي تمت بالمحطة، شملت رفع كفاءة وتغيير الطلمبات واللوحات الكهربية والونش الكهربي وتغيير غرف الربط وأعمال الإنارة والتهوية وتجديد المحابس بالإضافة إلى كافة الأعمال المدنية، كما تم زيادة القدرة التصميمية للمحطة من 10 آلاف متر مكعب / يوم لتصبح 20 ألف متر مكعب / يوم لتستقبل تصرفات محطة رفع الأعلام بطاقة 9 آلاف و500 متر مكعب / يوم، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.

ولفت رئيس الشركة، أن المحطة تخدم مناطق دار الرماد ودلة والمسلة والتفتيش والحلافي وتقسيم المحافظة والحادقة الجديدة ومصطفي حسن ونادي قارون الرياضي وشارعي جمال عبدالناصر وسعد زغلول ومستشفيات الفيوم العام والصدر والتأمين الصحي، موكداً أنه تم تطهير كافة الشبكات وخطوط الطرد.