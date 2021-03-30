محافظ الفيوم: تلقينا 130 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: تلقينا 130 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة، بلغ 129 ألفاً و923 طلباً للتصالح حتى الأن، لافتاً إلى تقديم كافة أوجه التسهيلات للمتقدمين .
وأضاف محافظ الفيوم، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم، مناشدًا أصحاب المباني والعقارات المخالفة، سرعة التقدم بطلبات التصالح، قبل نهاية المدة المحددة غداً الأربعاء طبقاً لقرار مجلس الوزراء.
وافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تطوير محطة صرف صحي دلة، بمدينة الفيوم، وذلك بحضور المهندس هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة.
وعقب الافتتاح تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة التي تمت بالمحطة وغرفة المولد الكهربي، واستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندسة أسماء سيد محمود مدير محطات رفع صرف صحي مدينة الفيوم، حول مكونات المحطة وأعمال التأهيل والتطوير التي تم تنفيذها ومراحل التشغيل.
وأشاد محافظ الفيوم، بأعمال الإحلال والتجديد التي تمت بالمحطة، والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف المحافظ، أن افتتاح هذه المحطة ودخولها الخدمة يأتي ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوي الخدمات الأساسية للمواطن لا سيما مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، لافتاً إلى أنه يجرى تطوير وتحسين العديد من المحطات وشبكات الصرف بمختلف قري ومراكز المحافظة، موجهاً مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار صيانة معدات المحطات أولاً بأول للحفاظ على كفاءتها.
وأوضح رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة رفع دلة تعد واحدة من أكبر المحطات بمدينة الفيوم، لافتاً إلى أنها متوقفة عن العمل منذ عام 2007.
وأضاف، إن أعمال الإحلال والتجديد والتأهيل التي تمت بالمحطة، شملت رفع كفاءة وتغيير الطلمبات واللوحات الكهربية والونش الكهربي وتغيير غرف الربط وأعمال الإنارة والتهوية وتجديد المحابس بالإضافة إلى كافة الأعمال المدنية، كما تم زيادة القدرة التصميمية للمحطة من 10 آلاف متر مكعب / يوم لتصبح 20 ألف متر مكعب / يوم لتستقبل تصرفات محطة رفع الأعلام بطاقة 9 آلاف و500 متر مكعب / يوم، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.
ولفت رئيس الشركة، أن المحطة تخدم مناطق دار الرماد ودلة والمسلة والتفتيش والحلافي وتقسيم المحافظة والحادقة الجديدة ومصطفي حسن ونادي قارون الرياضي وشارعي جمال عبدالناصر وسعد زغلول ومستشفيات الفيوم العام والصدر والتأمين الصحي، موكداً أنه تم تطهير كافة الشبكات وخطوط الطرد.
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