شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: «من الوارد أن نكون في الموجة الثالثة لكورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، إن الزيادة في حالات كورونا بنسب مئوية ولكن ليست بنسبة عالية، ولكن يجب الاحتياط لأنه ما دام هناك زيادة فهو مؤشر لموجة ثالثة .

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، نستطيع أن نحد ونقلل هذه الزيادة ومن الوارد أن نكون في الموجة الثالثة لكورونا، ويجب الالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية في شهر رمضان الكريم .

وتابع أنه من الملاحظ وجود انخفاض في أعداد الوفيات وزيادة في عدد المصابين بكورونا ونسب الإصابة بفيروس كورونا كبيرة عقب التجمعات والزيادة ملحوظة خاصة في الأسبوع الأخير.

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية على أهمية اتباع الإجراءات في ظل زيادة نسبة الزيادات الأسرية وانتشار الإصابات في الأسرة الواحدة .

وأوضح «تاج الدين»، أنه سيكون لدينا عدة ملايين من اللقاحات ضد كورونا قريبا، وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة للحصول على اللقاحات وسيكون متوفرا 4.5 مليون جرعة في القريب العاجل .

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاحات آمنة ولا مضاعفات تنتج عنها ومازالت التجارب مستمرة لإنتاج لقاح مصري ضد كورونا.