شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر أزمة السفينة العالقة على تصنيف مصر الائتماني؟.. خبير يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن حادث قناة السويس لن يكون له تأثير يذكر على التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في شمال إفريقيا.

وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه في برنامج «مباشر النيل»، المذاع على قناة «النيل للأخبار» على التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، إنه لن يتأثر ميزان المدفوعات في أكبر البلاد العربية من حيث السكان على نحو بارز جراء الحادث، مشيرة إلى أن إيرادات قناة السويس مثلت نحو 2٪ في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبيل الجائحة مع اعتبارها أحد أهم موارد العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وتابع: «على الرغم من انخفاض مساهمة قناة السويس خلال فترة الجائحة لنحو 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلا أن إيرادات القناة كانت أكثر مقاومة للصدمات من إيرادات القطاعات الأخرى التي تدر العملة الصعبة على غرار القطاع السياحي».

وأوضح أن التعطل المؤقت لحركة الملاحة في قناة السويس خلال أزمة السفينة الجانحة لن يغير توقعاتنا بعودة الإيرادات لمستويات ما قبل الجائحة، مع تعافي حركة التجارة العالمية وعودة الحركة في القناة لما كانت عليه قبل كورونا.