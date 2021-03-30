شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع سير العمل بحملات الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلي.

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم«اليوم» إزالة 10 حالات تعد بمركز بني سويف، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 105 حالة تعد على إجمالى مساحة 30 ألف و850 متراً مربعاً،والتي تنوعت ما بين بناء مخالف وأعمال ردم، وذلك منذ بدء الحملة وحتى «اليوم الثلاثاء»

بينما أشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الجاري وتسمر لمدة 3 أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهاً عن تكليفات المحافظ«د.محمد هاني غنيم»للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

