شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ذكورة: 40% ممن يعانون من تأخر الإنجاب يعانون من الدوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحات الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن دوالي الخصية عبارة عن تمدد في الأوعية الدموية الخاصة بالخصيتين، وهذا يؤدي إلى تواجد كمية من الدم بصورة كبيرة حول الخصية.

وتابع «الفقي»، خلال حواره مع الإعلاميين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن الدم الذي يتواجد حول الخصية حال الإصابة بالدوالي يضغط على الخصيتين، مما يقلل من قدرة الخصية على إنتاج الحيوانات المنوية، وفي بعض الأحيان قد يؤدي إلى ضمور الخصية.

ولفت إلى أن إهمال علاج الدوالي قد يؤدي إلى انعدام الحيوانات المنوية في الخصية، مشيرًا إلى أن 40% ممن يعانون من تأخر الإنجاب يعانون من الدوالي، و80% ممن يعانون من تأخر الإنجاب بعد الإنجاب مرة أو اثنين لديهم دوالي الخصية، لافتًا إلى أن مشكلة دوالي الخصية ليست هينة، وتؤثر بصورة كبيرة على الإنجاب.