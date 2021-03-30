شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى مشترك لوزيرى خارجية مصر وكرواتيا فى مقر الوزارة بماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً الأربعاء، جوردان رادمان ، وزير الخارجية كرواتيا، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

ووصل إلى القاهرة مساء الإثنين "جوردان رادمان" وزير الخارجية للشئون الأوروبية الكرواتي، قادما على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وكرواتيا وآخر التطورات.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير الكرواتى خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم التعاون واستعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما يشارك فى اجتماع الغرف التجارية مع مجلس الأعمال المصرى الكرواتى، والذى يبحث زيادة التعاون التجارى بين مصر وكرواتيا خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتعدين، حيث تتضمن الفعاليات لقاءات بين الشركات الكرواتية فى قطاعات التعدين والبترول والطاقة الجديدة والبنية التحتية وبناء السفن وخطوط إنتاج الصناعات الكيمائية والغذائية والدوائية وبنك الإعمار والتنمية الكرواتى.