شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء كبير بتصريحات الرئيس السيسى حول "سد النهضة" من قلب قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز سد النهضة، ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولا فى الترند المصرى، اليوم، الثلاثاء، على خلفية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن قضية سد النهضة خلال تفقده لقناة السويس، إذ قال: "بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر، واللى عاوز يجرب يجرب، إحنا مش بنهدد حد، وعمرنا ما هددنا ودايما حوارنا رشيد جدا، وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وألا هيبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد"، وأضاف الرئيس: "محدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا، عمرى ما اتكلمت كده علشان ميتفهمش أننا بنهدد حد، لكن مياه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا فى حالة ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".



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التغريدات

وظهر الهاشتاج فى قائمة الترند، احتفاء بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وغرد أحد المدونين، قائلا:" أفرم يا ريس وكلنا في ضهرك"، وقال آخر :" ملخص كلمة اليوم... محدش يتصور إنه ممكن يبقي بعيد عن قدرتنا".



هاشتاج سد النهضة

فيما غرد مدون آخر :" فخامة الرئيس السيسي في منتهي الذكاء فعلاً وعرف أمتى وفين يوصل رسالة بالشدة دي لأنه عارف إن العالم كله حرفياً بيتفرج علي الزيارة دي فكان ده الوقت المناسب للرد على أثيوبيا في مشكلة سد النهضة حماك الله سيادة الرئيس عموماً نقول ربنا يحفظ مصر ويبعد عنها كل سوء".



بعض التدوينات



سد النهضة

وقال أحد المدونين فى تغريدة: "قضي الأمر الذي فيه تستفتيان"، فصل الكلام في مشكلة سد النهضة، لا تبدأ الحرب إلا حين تنتهي السياسة"، وإذا إنتهت السياسة والدبلوماسية وأغلقت أروقة طاولات المفاوضات فالجواب هنا لدي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى"، وقالت مدونة:" قعدنا نقولكم نقعد ونتكلم ونتفاوض تتلاوعوا وتملوا السد لغاية لما جبتوا آخر صبر للسيسي وأهو رسملكم خط أحمر البسوا بقى روحتوا في داهية اللي هيقرب من حصة مصر في النيل يستحمل غضب المصريين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قال ردا على سؤال حول قضية سد النهضة: "موضوع التفاوض خيارنا اللى بدأنا بيه، وعاوز أقولكم على حاجة عمرى ما تكلمت فيها.. العمل العدائى قبيح وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات كثيرة لأن الشعوب مبتنساش ده".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة: "المعركة بتاعتنا معركة تفاوض، وكل يوم الرأى العام العالمى، وكبار المسؤولين يروا أننا نكسب أرض، إننا جادين في التفاوض بشكل يحقق الكسب للجميع، وكل اللى بنطلبه أمر لا يخرج عن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في التعامل مع هذه الإجراءات والمياه العابرة للحدود".