شكرا لقرائتكم خبر عن «رسائل النصر» من فوق شط القناة فى مؤتمر صحفى عالمى.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها تفاصيل المؤتمر الصحفى العالمى للرئيس السيسى من أمام الممر الملاحى لقناة السويس تحت عنوان " «رسائل النصر» من فوق شط القناة فى مؤتمر صحفى عالمى.. الرئيس السيسى: مياه مصر خط أحمر ومحدش هيقدر ياخد منها نقطة معركتنا فى سد النهضة معركة تفاوض ومحدش يتصور إنه بعيد عن قدرتنا".

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