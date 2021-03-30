شكرا لقرائتكم خبر عن حى السيدة زينب ينقذ 4 أسر من انهيار جزئى بعقار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” الإجراءات التى اتخذتها محافظة القاهرة، عقب انهيار جزئى بعقار طراز معمارى، بالسيدة زينب مكون من 4 طوابق، حيث أخلت أجهزة الحى العقار منذ يناير الماضى عقب ظهور شروخ به، وانهار جزء من العقار أمس.



وشهد حى السيدة زينب جنوب القاهرة، انهيار جزئى بالعقار رقم 6 شارع جريدة السياسى المبتديان، وهو عقار قديم بطراز معمارى، دون خسائر فى الأرواح أو الممتلكات، حيث إن الحى قام بإخلاء العقار منذ يناير الماضى.

وأخلت أجهزة الحى برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، العقار منذ يناير الماضى للخطورة الداهمة، وتم ندب لجنة فنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على المارة والعقارات المجاورة.

وشهدت العاصمة منذ أيام انهيار عقار مكون من 10 أدوار بشارع الثلاجة المتفرع من جسر السويس بالسلام أول، بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب.



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