شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الملحمة.. تعرف على قادة القاطرات المساهمون فى تحرير السفينة الجانحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتجهت أنظار العالم بأكمله، الأيام الماضية إلى قناة السويس، لمتابعة عملية الإنقاذ التاريخية، والمجهودات المصرية الجبارة لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، والتى جنحت فى قناة السويس، وأدت لإغلاق المجرى الملاحى للقناة لعدة أيام، وأدت لتوقف حركة السفن فى الممر الملاحى الأهم فى العالم.

واستمرت المجهودات لتعويم السفينة الجانحة أيام، على مدار الساعة، وكان قادة القاطرات الأبطال، الذين يساعدون فى تعويم السفينة فى سباق مع الزمن، لإعادة فتح المجرى الملاحى الأهم فى العالم.

هذا التقرير يهدف للتركيز على الأبطال الذين قادوا القاطرات المختلفة، وساعدوا فى تحريك السفينة العملاقة، لإعادة استنئاف حركة الملاحة، وكانوا شهادة كبيرة عن مدى كفاءة المصريين فى إدارة الأزمات فى أهم مجرى ملاحى فى العالم، وللإشادة بدورهم الكبير فى حل الأزمة فى وقت قياسى، وبأيادى مصرية خالصة.



صورة مجمعة لقادة القاطرات

وعلى رأس الأبطال الذين ساهموا فى حل الأزمة، القبطان أحمد عبد الله قبطان القاطرة بركة، والربان أحمد على قبطان القاطرة بركة 1، والقبطان محمود شعبان.



أحمد عبد الله ربان القاطرة بركة



أحمد على ربان القاطرة بركة 1



الربان محمود شعبان

كما شارك فى عملية الإنقاذ التاريخية، الربان حسام غندور، قبطان القاطرة مرادايف، وكريم القماش قبطان القاطرة مساعد 3، والربان مصطفى جمعة، قبطان القاطرة سلام 7.



الربان مصطفى جمعة قبطان القاطرة سلام 7



حسام الغندور قبطان القاطرة مرادايف



كريم القماش قبطان القاطرة مساعد 3

من جهة أخرى وخلال أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس برز اسم القاطرة مشهور كأحد أبطال عملية إنقاذ وتعويم "إيفر جيفن"، فهى واحدة من أضخم الكراكات لدى قناة السويس، وتعمل عليها طواقم مصرية، وتم بناؤها عام 1996، يبلغ طولها 140.3 متر، وعرضها 22.4 متر وارتفاعها 7.2 متر، بينما يصل أقصى عمق للتكريك 35 مترا.

بدأت التجريف من بعد 100 متر من مقدمة، السفينة الجانحة ثم اقتربت إلى 15 مترا، وبلغت معدلات تكريك الرمال بواسطة الكراكة 17 ألف متر مكعب من الرمال.

ونجحت الكراكة بمساعدة مجموعة من الكراكات الأصغر وسفن القطر من إيجاد مساحة كافية لإعادة تعويم "إيفر جيفن".

وعادت حركة الملاحة فى قناة السويس عقب تعويم وصول السفينة البنمية العملاقة، "إيفر جيفن"، التى كانت جانحة فى النقطة 151 ترقيم قناة السويس، وتحركها إلى بحيرات الإسماعيلية، بعد نجاح تعويمها عصر الإثنين.

وبدأت السفينة البنمية فى اتخاذ اتجاه الإبحار رسميًا داخل قناة السويس، عصر الإثنين وتحركت السفينة فى قناة السويس فى اتجاه شمال القناة، بعد نجاح جهود رجال هيئة قناة السويس فى تحريك السفينة من جنوحها، وتم قطرها فى طريقها لموقعها فى بحيرات الإسماعيلية تمهيدًا لعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية داخل قناة السويس، حيث أنها بعد تحريكها صباحًا أدت شدة وسرعة الرياح لعودتها للجنوح مرة آخرى، ولكن تم تحريك السفينة رسميًا وقطرها نحو بحيرات الإسماعيلية.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس فى تحريكها من موقعها، مؤكدا أن القناة بكفاءة كأهم شريان عالمى للملاحة