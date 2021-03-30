شكرا لقرائتكم خبر عن منهج شهر ابريل للصف الخامس الابتدائي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر البحث على نطاق واسع على موقع جوجل عن مقرر شهر إبريل للصف الخامس الابتدائي عقب انتهاء الامتحانات المجمعة لشهر مارس للترم الثاني والتي جرت الثلاثاء 30 مارس 2021.

كانت وزارة التربية والتعليم سبق وأعلنت عن أداء الامتحانات شهريًا لسنوات النقل وهي الصف الرابع الابتدائي وكذلك الصف الخامس الابتدائي وأيضًا الصف السادس الابتدائي علاوة على الصف الأول الإعدادي، بالإضافة إلي الصف الثاني الإعدادي، لجميع المواد الدراسية الأساسية التى تضاف إلى المجموع ويُطلق عليها الامتحانات المجمعة، وتجري الامتحانات الشهرية خلال شهور مارس وأبريل ومايو.

منهج شهر ابريل للصف الخامس الابتدائي 2021 - صورة أرشيفية للامتحانات المجمعة

ويتضمن مقرر شهر أبريل للصف الخامس 2021 عدد خمس مواد أساسية وهي:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

مادة الرياضيات.

مادة العلوم.

مادة الدراسات الاجتماعية.

مقرر مادة اللغة العربية لشهر أبريل

تابع الوحدة الأولى: نجيب محفوظ – نحب مصر، والوحدة الثانية بالكامل.

النحو: المفعول لأجله – المفعول المطلق

مغامرات فى أعماق البحار (الفصل الخامس).

مقرر مادة الدراسات الاجتماعية لشهر أبريل

الجغرافيا : تابع الوحدة الأولى: الدرس الثاني والثالث (من صفحة 8 إلى صفحة 14).

التاريخ : الوحدة الثالثة الدرس الأول والثاني (من صفحة 32 حتى 35).

مقرر مادة العلوم لشهر أبريل

الوحدة الثانية: الدرس الأول وأنشطته، والدرس الثاني وأنشطته.

مقرر مادة الرياضيات لشهر أبريل

تابع الوحدة الأولى: الدرس الرابع والخامس (من صفحة 8 حتى 12)، والوحدة الثانية: الدرس الأول إلى الثالث (من صفحة 16 حتى 24) ، والوحدة الثالثة: الدرس من الثالث وحتى الخامس (من صفحة 32 وحتى صفحة 44) ، والوحدة الرابعة (الدرس الأول).

مقرر مادة اللغة الإنجليزية لشهر أبريل

الوحدة 9 والوحدة 10 ومراجعة 1، الوحدة 10 (من صفحة 9 إلى 18).

جدول مادة اللغة العربية لجميع سنوات النقل

منهج اللغة العربية لجميع سنوات النقل

جدول مادة اللغة الانجليزية لجميع سنوات النقل

منهج اللغة الانجليزية لجميع سنوات النقل

جدول مادة الدراسات الاجتماعية لجميع سنوات النقل

مناهج الدراسات الاجتماعية لجميع سنوات النقل

جدول مادة العلوم لجميع سنوات النقل

منهج العلوم لجميع سنوات النقل

جدول مادة الرياضيات لجميع سنوات النقل

منهج الرياضيات لجميع سنوات النقل

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