شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. افتتاح متحف محمد محمود خليل بعد إغلاق 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد إغلاق استمر أكثر من 10 سنوات تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، متحف محمد محمود خليل وحرمه التابع لقطاع الفنون التشكيلية، مساء الأحد المقبل، بحضور نخبة من الفنانين وقيادات الوزارة والإعلاميين. وقالت «عبدالدايم»، في تصريحات أمس، إن المتحف يمثل إحدى صور قوى مصر الناعمة ويعد إضافة ثرية للبنية الثقافية فى الوطن باعتباره من أهم المواقع المتخصصة حيث يضم مجموعات نادرة من المقتنيات التى تشكل جزءا من إبداعات الحضارة الإنسانية.

وقال الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن متحف محمد محمود خليل يعد من أهم صروح الفن التشكيلى على مستوى العالم لما يضمه من مقتنيات ثمينة. وأضاف أن المتحف تم إغلاقه عام 2010 وبدأت أعمال التطوير عام 2014 لتشمل عدة مراحل ضمت الأعمال والمعالجات الإنشائية من شبكات التكييف والتهوية، ومنظومة الكهرباء والمياه، ومكافحة الحريق وتطوير نظم الإطفاء، وتحديث نظم الأمن والمراقبة، وتطوير محطة الطاقة الرئيسية، وتحديث تجهيزات المتحف ككل وتحديث سيناريو العرض المتحفى إلى جانب إضافة خدمات للجمهور.

يذكر أن متحف محمد محمود خليل وحرمه يضم أعمالا نادرة لفنانين عالميين مثل رينوار وفان جوخ وجوجان ورودان وغيرهم، وقد تم تشييده كمقر إقامة للسياسى الذى يحمل اسمه عام 1920 على الطراز الفرنسى وتبلغ مساحته الكلية (8450) مترا مربعا، ومساحة المبانى به تبلغ (538.25) متر مربع ومساحة الفراغ المحيط (7911.75) متر مربع، ومكون من 4 طوابق وبعد وفاة مالكه عام 1953 أوصى بهذه المقتنيات لزوجته على أن يتم تحويله إلى متحف يتبع الحكومة بعد رحيلها.