شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الربط الكهربائي مع السودان لـ300 ميجاوات بتكلفة 453 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بدء تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط الكهربائى مع السودان بزيادة القدرات من ٨٠ إلى ٣٠٠ ميجاوات.

وأوضح الوزير خلال توقيع عقد توريد وتركيب أجهزة معوضات القدرة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس، أن مشروعات الربط الكهربائى لها أولوية كبيرة ضمن المشروعات التي تنفذها الوزارة، خاصة الربط مع السودان. وأشار إلى أن شركة «سيمنس» الألمانية ستنفذ مهمات المرحلة الثانية من مشروع الربط مع السودان بتكلفة ٤٥٣ مليون جنيه، يتم تمويلها من المشروعات الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء، ويجري تنفيذ المشروع خلال عام ونصف العام، وسيتم تركيب وحدتين بتكنولوجيا المعوض الاستاتيكى المتزامن سعة ٣٠٠ ميجافار شاملة الخلايا اللازمة بمحطتى محولات دنقلا ومروى بالسودان.

وأشار إلى التعاون المثمر والبنَّاء بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس، والمتمثل في العديد من مشروعات الكهرباء على أرض مصر، خاصة محطات توليد الكهرباء العملاقة قدرة 14400 ميجاوات الثلاث في كل من العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس.

وتوجه سفير السودان لدى القاهرة، محمد إلياس، بالشكر للحكومة المصرية، ممثلة في قطاع الكهرباء، على الجهود المبذولة لدعم بلاده حكومة وشعبًا، وتحقيق التنمية الشاملة بالسودان.

وقالت المهندسة صباح مشالى، رئيس شركة نقل كهرباء مصر، إن زيادة قدرات مشروع الربط الكهربائى من مصر للسودان تأتى ضمن أولويات قطاع الكهرباء، لافتة إلى أنه ستتم إقامة إحدى محطتى الربط في مدينة دُنقلا عاصمة الولاية الشمالية في السودان، بينما تقام المحطة الثانية في بلدة مروى التي تقع على بُعد 330 كيلومترًا شمال مدينة الخرطوم.

وأوضح المهندس عماد غالى، رئيس سيمنس مصر، أن المشروع سيساعد مصر على تصدير طاقة كهربائية يُعتمد عليها للسودان، وهو ما يمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.