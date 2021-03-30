شكرا لقرائتكم خبر عن غضب برلماني بعد غياب وزير الإعلام عن حضور جلسة مناقشته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار اعتذار أسامة هيكل، وزير الإعلام، عن عدم حضور الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، والتي كان مقررًا خلالها مناقشة تقرير لجنة الإعلام عن أداء الوزارة، حالة من الغضب بين الأعضاء.

وانتقد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، اعتذار الوزير قائلاً: «ورد لى اعتذار وزير الدولة للإعلام، وتستشعر رئاسة المجلس أن هناك تحججًا ومماطلة ومضيعة للوقت، دون احترام منه لاختصاصات المجلس، وتعطيلًا لدوره الرقابى، ويرى المجلس أن عدم امتثال الوزير أكثر من مرة لطلب المجلس دون عذر أمر فيه مساس بهيبة المجلس وكرامته».

وتابع: «تقدم نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، باستجواب موجه لوزير الإعلام، بشأن التقصير والفشل في أداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للدستور والقانون، وتم عرض الاستجواب على مكتب المجلس، وبدراسته ومذكرته الشارحة والأسانيد تبين أنه مستوفٍ للشروط الدستورية واللائحية المقررة لقبوله، وأنه تم إدراجه في جدول أعمال الجلسة، وتم إبلاغ الوزير صباح أمس بالاستجواب».

وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، قائلا: «مستعدون كحكومة لمناقشة الاستجواب في الموعد الذي يحدده المجلس، ولقد تواصلت مع وزير الإعلام وأبلغنى بأن هناك ارتباطًا سابقًا لديه، وطلب تأجيل الجلسة، وذكر أنه يكن كل الاحترام للمجلس ومستعد لتحديد أي موعد للحضور».

وعقَّب جبالى قائلا: «هل يوافق المجلس على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة الاستجواب؟»، ووافق الأعضاء، وتابع رئيس المجلس: «سنحدد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب وسنخطر الحكومة بالموعد».