شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: تجريم ختان الإناث صحيح شرعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن ما انتهى إليه مجلس النواب من تغليظ لعقوبة الختان وتجريمه صحيح شرعًا.

وأضاف علام في تصريحات صحفية: «أؤيد بشدة مشروع القانون الموجود في البرلمان لتغليظ عقوبة الختان»، مؤكدًا أنه متفق مع مقاصد التشريع والنظر السديد والاجتهاد المنضبط في إطار فهمنا للنصوص الشرعية والواقع الذي نتحرك فيه الآن وشهادة الأطباء الذين بينوا لنا خطورة الختان. وتابع: «لم يثبت حديث صحيح في الختان كما قال الإمام الشوكانى، ومن ثم فإننا نلجأ في هذه الحالة إلى أهل الاختصاص وهم الأطباء، الذين يبصروننا بعملية الختان وطريقتها وأثرها على الفتيات».

وأبدى مفتي الجمهورية تعجبه من استمرار الجدل حول هذه المسألة، رغم أن مفتى الديار المصرية في الخمسينيات حسم الأمر بعد أن كوَّن لجنة من أطباء من وزارة الصحة وقتها وعلماء من دار الإفتاء، وانتهت هذه اللجنة إلى تجريم الختان.

وأشار إلى أنه جالس الكثير من الأطباء وحضر العديد من المؤتمرات التي عُنيت بهذه المسألة، واتفقوا جميعهم على وجود ضرر حقيقى مؤثر على الفتاة التي تختن بدنيًّا ونفسيًّا، وعليه فإن الفتوى المستقرة الواضحة هي منع الختان بناءً على رأى الأطباء.

وأوضح المفتي، أن حديث أم عطية الذي يستند إليه البعض في جواز الختان حديث فيه مقال بتعبير العلماء، وعلى فرض صحته فهو محمول على الإرشاد في بعض القضايا المعينة، كأن النبي «ص» كان يرشد أم عطية في حالة بعينها علمها النبي «ص» فأرشدها إلى نصائح في التعامل الطبي معها، كما لم يثبت في رواية أن النبى «ص» قد ختن بناته أو أمر بذلك، ولو كان هذا الأمر مستقرًّا لشاع وعرف.

ولفت إلى أن هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحى تحت بصر الأطباء لسبب طبى، وهو ما رعاه القانون من أن الختان البعيد عن دائرة الطب والتداوى مجرم قانونًا، وأن الطبيب الذي يجرؤ دون فريق طبى يبحث هذه المسألة فإنه معرض للعقوبات وفق مشروع القانون المقدم. وأضاف المفتى: «نحن مع كل ما يدفع هذه المسألة ويقلصها في المجتمع، والعقوبات مشروعة في الزجر والردع، ونحتاج بجانب تغليط العقوبة إلى ثقافة عامة في المجتمع، وتوعية بمخاطر هذه المسألة يقوم بها أهل الطب، وأن تقول المؤسسات الدينية رأيها بصراحة ووضوح، والفتوى مستقرة وهى مستندة إلى أدلة، كما أننا نحتاج أن تستضيف وسائل الإعلام المتخصصين لبيان حقيقة هذا الأمر للناس».