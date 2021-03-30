شكرا لقرائتكم خبر عن «عين الصيرة» تستعد لاستقبال موكب «المومياوات الملكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير منطقة «بحيرة عين الصيرة»، وأكد أهمية التحول الجذري الذي تم في المنطقة، وتحويلها من عشوائية إلى حضارية عصرية، تليق بالقيمة التاريخية لمنطقة الفسطاط، ولفت إلى أن المنطقة ستستقبل خلال أيام الحدث العالمي «موكب نقل المومياوات الملكية» إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، والذى يقع في مواجهة البحيرة.

وتجول الوزير ومرافقوه في الممشى المُنفذ حول البحيرة، ومكونات المشروع المختلفة، وتضم «ممشى سياحيًا حول البحيرة بطول ٢٥٠٠ متر طولى، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرحًا مكشوفًا، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة».

وأشاد الوزير بالجهد المبذول في تنفيذ مشروع التطوير، لافتًا إلى أنه أحد مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التي تم ويجرى تنفيذها.

في سياق متصل، قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، لـ«المصرى اليوم»، إن الهيئة تتابع حملة الترويج لموكب المومياوات بشكل يومى، ووفقًا للنتائج التي تظهر من خلال التقارير يتم اتخاذ القرار المتعلق بالمحتوى وتكثيفه على مختلف منصات التواصل الاجتماعى.

وأضاف أن مصر بصدد حدث سيشاهده العالم، وهو منجز حضارى مهم، يتمثل في صورة جديدة ومهمة لمتحف الحضارة وما حدث من تطوير للمنطقة المحيطة بالمتحف، ولفت إلى أن ذلك التطور يمثل عاملًا إيجابيًا مهمًا في جذب السائح المرتقب.

وأكد رئيس هيئة تنشيط السياحة أن انطلاق مصنع المستنسخات الأثرية أيضًا سيساعد في ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن المقصد السياحى المصرى، كون السائح يمكنه شراء تلك الهدايا التي تعبر عن تراث مصر الحضارى والثقافى، وبأيدٍ مصرية، وهو ما يجعل من تلك المستنسخات سفيرًا للسياحة المصرية، عبر المنتجات التي تُعبِّر عن تاريخ الحضارة المصرية.