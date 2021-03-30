شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء «النور» يتجاهلوا مناقشات «الشهر العقاري و الري» ويظهروا في «الختان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الظهور الأول لنوابه تحت قبة مجلس النواب، اشتبك ممثلو حزب النور مع مشروع قانون الحكومة لتغليظ عقوبة «ختان الإناث» فقط، رغم أن المجلس ناقش خلال الجلسات الماضية قضايا تهم كثيرا من المواطنين في مقدمتها «الشهر العقاري» و«الري» و«البناء».

وجاء اعتراض النائب أحمد حمدي، ممثل الحزب، على العقوبات التي تضمنها المشروع ضد الختان، الأول والأشد شراسة، إذ وصف النائب «الدين الإسلامى بـ«دين الختان»- حسب قوله- خلال الجلسة العامة في المجلس، أمس، وهو الأمر الذي استدعى مواجهة حادة بينه وبين الدكتور على جمعة، مفتي الديار السابق، رئيس اللجنة الدينية بالمجلس، والذي وصف الأحاديث التي ساقها ممثل «النور» للدفاع عن الختان بالضعيفة وغير المثبتة، واصفًا موقفه بأنه طبيعي وغير مستغرب.

وغاب حزب النور عن مناقشات عدد من القوانين المهمة التي شهدها المجلس خلال الشهرين الماضيين أبرزها قانون تعديلات الشهر العقاري ومناقشات اشتراطات البناء الموحد، وقانون الإفلاس والعديد من المناقشات التي تهم المواطن المصري، قرر أن يكون أول مشاركة فعليه له بالمجلس بعد بدايته بـ 60 يومًا أن يدافع عن الختان ويقدم كل المبررات الطبية والدينية لإقرار ممارسة الختان بل وصل الأمر إلى اعتراف الحزب بأنه في حال تقديم مشروع قانون، بزواج الفتيات في سن 12 سنة، (سن البلوغ للفتاة)، سيوافق على القانون.

حزب النور، الذي يمتلك 7 مقاعد برلمانية ظهر في الشهر الماضي مدافعًا عن البرلمان المصري في مواجهة تقرير الكونجرس الأمريكي حول الديمقراطية في مصر، ليقول إن ما حدث في الكونجرس يكشف الديمقراطية الأمريكية المزعومة وإن «مجلس النواب المصري هو الأفضل».

وسجل البرلمان السابق واحدًا من أبرز مواقف نواب النور، إذ اعترض على لفظة مدنية في الجلسة العامة لبرلمان 2020 الخاصة بالتعديلات الدستورية، وقال وقتها النائب أحمد خليل خيرالله، ممثل الحزب في المجلس، إن الاعتراض في التعديلات أن كلمة «مدنية» إذا كانت تعني أنها ضد الدولتين الدينية أو العسكرية، فنحن نوافق عليها ولكن نرفض أن تكون بمعنى «علمانية».

ولا يمكن إغفال تصريحات النائب أحمد خليفة، ممثل الحزب في البرلمان السابق، أثناء مناقشات قانون الطفل وتحديد سن الزواج حين قال: «أتصور أن بعضها يحرّم الحلال، ويحلل الحرام، وذلك في المادة الخاصة بإثبات نسب الطفل في حالة الحمل من سفاح، في الوقت الذي يمنع ويجرّم الزواج قبل سن 18 عامًا، يعني دلوقتي بنقول للناس مفيش جواز قبل 18 سنة، بس لو حصل زنا وحمل سفاح نقدر نثبت النسب، وبالتالي هذا إطار يتجه نحو توسيع قاعدة الزنا وإثبات النسب، وهو أمر مثير للدهشة».

وتابع «خليفة»: «أنا لا أضع رأسى في الرمال، وأتحدث بكل وضوح في أن جمهور العلماء لم يجمع على سن الـ 18 في الزواج، ولكن الأمر أصبح بنص دستوري، في الوقت الذي يرى البعض أن سن الـ 15 هو الأنسب، خصوصًا أنه سن بداية البلوغ، وأرى أن هذه التعديلات على قانون الطفل تحرّم الحلال وتحلل الحرام، وبها مخالفات كثيرة من حيث الواقع والدستور».

وتابع: «الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون هل هو زواج يحمل شكل من أشكال الزنا المقنن بورقة ولا المكتوب عند محام ولا مأذون، ولابد من ضبط التشريع وهناك حالات في مجتمعنا يتزوج قبل 17 سنة، ويوثق في وقت لاحق، وهذا الأمر في منتهى الخطورة ويتسبب في مخالفات كثيرة جدًا».