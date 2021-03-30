شكرا لقرائتكم خبر عن سائقو القطارات: نعتذر للشعب المصري.. ونعد بتقديم خدمة أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس، جولة تفقدية بمعهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية، واستقل قطار الخدمة المتجه إلى وردان بخط المناشى والمخصص للعاملين بهيئة السكك ومعهد وردان وطلبة المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد ومدرسة النقل الثانوية الصناعية.

بدأ الوزير زيارته بعقد اجتماع مع مجموعة كبيرة من السائقين وفنيى التشغيل والمزلقانات ومراقبى الأبراج وطوائف التشغيل ممن يتلقون دورات تدريبية وتعليمية بالمعهد، وناقشوا خطة تطبيق منظومة السلامة وأهمية الالتزام بها، وكذلك أسلوب الارتقاء بمهنة قائدى القطارات ورفع مستواهم الفنى والمهنى والعلمى والانضباطى، بما يؤهلهم لقيادة الجرارات الجديدة والمحافظة على سلامة وأرواح الركاب، وكذلك مناقشة أسلوب منح الحوافز والمزايا الخاصة بالسائقين وربطها بالنواحى الانضباطية وعدم التسبب في وقوع أي حوادث، بالإضافة إلى ربطها بالمسافات المقطوعة والمحافظة على المعدات والجرارات.

وشدد الوزير على أن يكون التعامل مع الركاب على أعلى مستوى، وأن يتم الالتزام بالقانون في مختلف المواقف، وأن يلتزم الجميع بتأدية كل الواجبات الموكلة إليهم واحترام حقوق الراكب، وأن يعمل الجميع على أن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات، ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مقصر في تأدية واجباته.

وأكد السائقون على استيائهم من الحادث الأليم، وتقدموا بكل الاعتذار للشعب المصرى، ووعدوا بتقديم أفضل ما لديهم من جهد لتوفير سبل الأمان والراحة لجمهور الركاب.

كما التقى الوزير بطلبة المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد، وأكد في كلمة على أهمية ما يتلقونه من علوم وتدريبات لخلق جيل من الفنيين يساهم في تحسين منظومة السكك الحديدية على مستوى كل طوائف التشغيل، وشدد على ضرورة الحرص على انتظام الطلبة وانضباطهم في اليوم الدراسى، لأن الانضباط سيساهم في انضباطه في عمله وفى تعامله الجيد مع الركاب حين يشغل إحدى وظائف التشغيل بهيئة السكك الحديدية.

وأكد أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لتطوير كل قطاعات النقل، ومنها السكة الحديد، المرفق الحيوى المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا، لافتًا إلى أن تطوير السكة الحديد لا يشمل تدعيم المرفق بالجرارات والعربات الجديدة فقط، بل يشمل أيضًا تأهيل العنصر البشرى الحالى وتخريج دفعات جديدة من المتخصصين في هذا المجال يمكنها من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العربات والجرارات الجديدة، والأهم التعامل المنضبط مع الركاب في كافة المواقف.