شكرا لقرائتكم خبر عن «إيراد النهر» تناقش خطة إدارة المياه والإعداد للموسم الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إن أجهزة الوزارة تواصل التصدى لكل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه. وقال الوزير إن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.

وأوضح أن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، بالتزامن مع بداية العام المائى المقبلة، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى خلال الصيف المقبل. ووجه وزير الرى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.