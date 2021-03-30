شكرا لقرائتكم خبر عن «البحرية الدولية» تهنئ مصر على تعويم «إيفرجيفن»: كفاءة واحترافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث رئيس المنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، خطاب شكر إلى مصر، بسبب تعاملها الاحترافى في أزمة جنوح السفينة «إيفر جيفن» بالمدخل الجنوبى لقناة السويس، والذى نتج عنه تعويمها، وإعادة فتح أهم ممر ملاحى في العالم أمام السفن.

واستعرض طارق عادل، سفير مصر في لندن، ومندوبها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، خلال اجتماع افتراضى مع «ليم»، آخر التطورات الخاصة بسفينة الحاويات البنمية، وما تم إعلانه من هيئة قناة السويس بنجاح جهود تعويمها، وذلك بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر على مدار الأيام الماضية، ما ساهم في تعديل مسارها وتعويمها بشكل كامل، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات، لفحصها فنيًا.

وأشاد «ليم» بالعمل والجهد الكبير الذي تم بذله من قِبل قناة السويس والسلطات المصرية من أجل سرعة حل الأزمة، كما أثنى على الكفاءة والحرفية في إدارة الأزمة بفضل الخبرات المتراكمة للخبراء والعاملين بالهيئة، مؤكدًا أن الحادث أثبت مجددًا للعالم مدى أهمية دور قناة السويس في التجارة العالمية.

وأضاف «ليم»: «أتوجه بتقديرى أيضًا إلى عمال الإنقاذ والقاطرات والجرافات وجميع الأطراف الأخرى المعنية التي ضمنت أن السفينة وطاقمها وحمولتها والبيئة ظلت محمية طوال الحادث كما هو موضح سابقًا، وأتطلع إلى تلقى معلومات من التحقيق حتى تتمكن المنظمة البحرية الدولية من التصرف بناءً على أي توصيات مناسبة مستمدة من النتائج».